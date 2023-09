¡Y más allá! Frank Rubio rompe récord de duración en el espacio

Esta semana la NASA preparó varios regresos sorpresas, entre los que se encuentra el retorno del astronauta Frank Rubio, quien rompió un récord espacial al convertirse en el primer estadounidense en pasar el mayor tiempo posible en el espacio.

El integrante del equipo de Exploración 69, ha pasado un total de 371 días en la Estación Espacial Internacional.

‘Su récord ha incluido docenas de investigaciones científicas que han ayudado a que los investigadores comprendan mejor cómo los humanos prosperan mientras viven y trabajan en el espacio’ , señala la NASA.

Today, Frank Rubio of @NASA_Astronauts marks one full year in space! He holds the record for the longest single spaceflight by a U.S. astronaut.



Rubio returns home to Earth on Sept. 27. About his scientific journey on the @Space_Station: https://t.co/1erJYpWZ1T pic.twitter.com/akE1qa9Jm7 — NASA (@NASA) September 21, 2023

Durante la celebración por sus 365 días en el espacio, Frank Rubio se pasó haciendo tareas de reparación en el Centro de Investigación Humana, así como de recolección de muestras para una investigación que se está llevando a cabo.

El martes 19 de septiembre, la NASA publicó una entrevista en vivo que tuvieron con Rubio con respecto a su esperado regreso.

‘Esa es mi cosa favorita de estar en la estación espacial. No sólo las personas con las que trabajamos, sino también las cosas que podemos hacer. Lo que mayormente hacemos aquí es ciencia’, menciona Rubio.

Live from space, astronaut Frank Rubio talks about his upcoming return to Earth after breaking the @NASA_Astronauts record for single longest spaceflight. https://t.co/0lvoXLaZIx — NASA (@NASA) September 19, 2023

Uno de los proyectos que realiza en conjunto con sus compañeros, es el análisis de los nutrientes de las plantas.

Con esto esperan ser capaces de cultivar su propio alimento el día en el que vayan a Marte.

¡Regreso a la Tierra en vivo!

Por fortuna, para aquellos que quieran ver cómo entra a la atmósfera el equipo de Exploración 69, la NASA transmitirá su triunfal regreso en sus redes sociales.

Se espera que tanto Frank Rubio como sus compañeros Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin aterricen en la estepa de Kazajstán, al sureste de la ciudad de Dzhezkazgan a las 7:17 de la mañana (hora Este).

After 371 days in space—the longest single trip ever for one of our @NASA_Astronauts—Frank Rubio is heading home on Wednesday, Sept. 27: https://t.co/ueUsDRWR1M



Rubio is scheduled to touch down at 7:17am ET (1117 UTC). Watch with us on X and https://t.co/z1RgZwQkWS. pic.twitter.com/luw5DXm6fH — NASA (@NASA) September 22, 2023

Con información de la NASA