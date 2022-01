Acusan a Julio César Chávez Jr. por presunta posesión de arma; no fue detenido

Nuevamente Julio César Chávez se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por portación de arma por policías de Sinaloa. A través de un video en su cuenta de Instagram, el boxeador compartió los momentos de tensión que estaba viviendo.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, que él mismo compartió, la Policía Ministerial de Mazatlán, Sinaloa, le marcaron el alto y lo cuestionaron por la arma que presuntamente portaba, hecho que él se encargo de desmentir.

“Vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa… no, señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada”, afirmó el boxeador a los policías.