¡Oficial! “Tecatito” Corona es nuevo jugador del Sevilla

Este viernes el futbolista mexicano Jesús “Tecatito” Corona fue presentado como el nuevo jugador del Sevilla FC, tras muchos rumores sobre su salida del Porto, equipo en el que jugó las últimas seis campañas y media; por fin el seleccionado nacional firmó un contrato hasta 2025.

A través de un comunicado, el club español confirmó la llegada del “Tecatito” quien aterrizó en Sevilla el jueves por la noche en un vuelo privado procedente de Portugal para que este viernes pasara al trámite del reconocimiento médico previo a su incorporación a los entrenamientos.

Jesús Corona enseñó la camiseta con el dorsal “9” que portará durante sus primeros meses en el Sevilla y que podría estrenar este sábado frente al Betis en los Octavos de Final de la Copa del Rey en el estadio de Benito Villamarín.

El Sevilla FC publicó en sus redes sociales un video del “Tecatito” Corona, quien dio sus primeras palabras como nuevo jugador.

Hello from our new man! 👋 pic.twitter.com/xHnpJEqQpL

El exjugador del Sevilla Javier “Chicharito” Hernández dedicó un mensaje especial al “Tecatito” tras la confirmación de su llegada a España.

“Tecatito Corona, hermano mío, felicidades por este gran paso hacia arriba en tu carrera con el Sevilla FC de verdad que te van a tratar, increíble, fenomenal. Más allá de que mi paso por ahí fue muy corto, siempre me trataron muy bien, se siente como estar en una familia, esa hermosa ciudad y, bueno, con el club más grande de Sevilla, obviamente", dijo Javier Hernández, quien dejó el club español luego de seis meses por falta de minutos.

“Entonces te mando un abrazo, te deseo lo mejor, yo sé que te va a ir muy bien, conoces muy bien al entrenador y el entrenador te conoce muy bien. Creo que el Sevilla FC se lleva a un extraordinario jugador, pero a una mejor persona, te mando muchos saludos, que te vaya muy bien, disfrútalo mucho y, bueno, mis saludos a todos los sevillistas", añadió el jugador del LA Galaxy.

We got in touch with @CH14_ to wish new signing Tecatito all the best! 🤝 🇲🇽 pic.twitter.com/wgNAuEF0Tc