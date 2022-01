¡Adiós a Sky Sports! Paramount+ transmitirá los partidos de la Premier League en México

Por los próximos tres años Paramout+ transmitirá para México y varios países de Centro América los partidos de la Premier League, debido a que VitacomCBS adquirió los derechos para ofrecer el servicio en la plataforma.

Como parte de su estrategia de crecimiento para Paramount+, que ya se lanzó en 25 mercados el año pasado, la empresa de medios de comunicación decidió apostar por los eventos deportivos en directo.

De manera exclusiva la Premier League será transmitida en:

Solo Belice y República Dominicana lo tendrán de forma no exclusiva.

Live sports are coming to @paramountplus in Latin America. We just reached an exclusive agreement to stream @premierleague soccer in Mexico & other countries. Read more: https://t.co/hxG72rszF5