Boateng siempre prefirió al Barcelona sobre el Madrid

BARCELONA.- La cadena Sky Sports Italia emite este sábado una amplia entrevista con Kevin Prince Boateng que se registró unos días antes de su fichaje por el FC Barcelona y en la que por aquel entonces ya se decantaba por el conjunto azulgrana cuando le preguntaban entre Barça y Madrid. “Me quedo con el Barça por que juega a un fútbol que todos querrían jugar. Por esto, por su estadio, por el tiki-taka... por todo. El Santiago Bernabéu es muy bonito pero el Camp Nou crea una atmósfera que hace mover a la gente junto al balón. Cuando jugué con el Milan allí ya lo sentí y luego más tarde con el Las Palmas también. Perdimos 5-0 pero no me enfadé porque sentí ese ambiente especial y yo había estado allí”, dijo, indica el portal de noticias Mundo Deportivo en su sitio web.

Preguntado por su partido con el Milan ante el Barça en el que logró marcar, aseguró que “fue un gol fantástico. Contra el Barcelona, el equipo más fuerte del mundo y con los jugadores más fuertes del mundo. Fue un momento feliz en mi vida”.