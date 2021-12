“Canelo” Álvarez paga la cuenta de todos los clientes en taquería de Guadalajara

Saúl "Canelo" Álvarez sorprendió a los comensales de una taquería en Guadalajara, no sólo por su presencia, también por pagar el total de todas las cuentas.

El boxeador visitó la taquería para cenar con algunos miembros de su equipo de trabajo y tuvo un detallazo con todos los presentes.

A través de las redes sociales, un usuario compartió una fotografía con él y le agradeció por invitar los tacos.

De acuerdo con el sitio Players of Life Guadalajara el “Canelo” fue visto en una taquería que se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Tanto como los trabajadores del sitio, como las personas que se encontraban cenando tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con el “Canelo”.

Saúl “Canelo” Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso fueron reconocidos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como mejor boxeador y mejor entrenador del año 2021 respectivamente, cerrando el año con broche de oro.

“Canelo” se convirtió en el monarca absoluto y unificado de los supermedianos, tras vencer primero a Callum Smith el 19 de diciembre de 2020, después derrotó al turco Avni Yildirim el 27 de febrero de 2021, para posteriormente derrotar a Bily Joe Saunders el 8 de mayo del presente año y finalmente imponiéndose a Caleb Plant el pasado 6 de noviembre.

Estas últimas cuatro victorias le dieron al Canelo la oportunidad de conseguir los campeonatos de todas las organizaciones existentes, algo que ningún otro boxeador había logrado en la historia dentro de la categoría.

"Hizo historia y ahora es el boxeador del año", compartió el CMB en el anuncio de Álvarez como ganador en sus redes sociales.

HE MADE HISTORY AND NOW HE IS THE BOXER OF THE YEAR. SAÚL "CANELO" ÁLVAREZ (@Canelo) 🔝🔰 pic.twitter.com/lo3RQwsYrW