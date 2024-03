Carlos Sainz enfrenta difícil retorno en el GP de Australia 2024

Carlos Sainz regresa triunfante y con una cicatriz en su cuerpo al Gran Premio de Australia de la temporada 2024 de la Fórmula 1, tras ser operado hace varios días por apendicitis.

El ‘smooth operator’ de Ferrari sabe que no estará ‘al 100’ físicamente para competir en la pista de Melbourne.

El piloto se perdió el Gran Premio de Arabia Saudita por su operación, competencia en la que fue reemplazado por Ollie Bearman.

Después de 10 días de reposo, el piloto español volverá a ponerse tras el volante de su monoplaza aún sabiendo que no está en las mejores condiciones.

“Since I’ve been in Australia, I’ve made excellent progress, feeling better day by day and I’m ready to get in the car."@Carlossainz55 is all set for the #AusGP 👊