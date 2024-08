Carlos Sainz en Williams para 2025: ¿un retroceso en su carrera?

¿Podría considerarse un retroceso en la carrera de Carlos Sainz Jr. su fichaje por Williams para 2025 y los años siguientes?

Después de haber pasado por equipos como Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, Sainz se posicionó como uno de los pilotos más atractivos en el mercado de fichajes de la Fórmula 1 tras confirmarse su salida de Ferrari, donde será reemplazado por Lewis Hamilton.

Sin embargo, su decisión de unirse a Williams parece haber llegado en un momento crítico.

