UEFA convoca una reunión extraordinaria tras invasión militar rusa en Ucrania

A través de su cuenta de Twitter, la UEFA condenó la invasión militar rusa en Ucrania y afirmó que está “tratando la situación con la máxima seriedad y urgencia”, por lo que este viernes se reunirán para decidir la nueva sede para la final de la Champions League , la cual está prevista para el 28 de mayo, en San Petersburgo.

El organismo declaró en un comunicado que “comparte la importante preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania”.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.