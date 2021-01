Chivas se compromete a llegar a la final del Clausura 2021

Ciudad de México.- No llegaron refuerzos como en otros equipos pero el lateral de Chivas Jesús Sánchez, consideró que tienen equipo para pelear contra quien sea en el Guard1anes Clausura 2021, ya que lo demostraron en el torneo pasado cuando llegaron a semifinales y van con todo por el siguiente nivel, que es la final.

"No deben existir excusas, el equipo ha trabajado bien, lo viene haciendo muy bien. Descansamos una semana, no fue tanto el ritmo que perdimos, vamos a tratar de iniciar bien el viernes y obtener un buen resultado. Las excusas se quedan para otra ocasión, de lado".

Hay equipos que se armaron muy bien, desde el banquillo como América con Santiago Solari, Monterrey con Javier Aguirre, entre otros y todavía apuntalaron la plantilla, para ser protagonistas. Esto no intimida al "Chapito", quien dice están a la altura de cualquiera y para pelear con los grandes en nómina.

"Sí, claro que estamos. Nuestros compañeros que llegaron vienen a apuntalar un trabajo que venimos haciendo, estuvimos en Liguilla donde nos faltó el pasito para la final, pero el equipo está para competir entre los primeros cuatro primeros".

Califica la pretemporada como excelente

La pretemporada la calificó como excelente, con dos encuentros se declaran listos para iniciar la aventura en el Clausura 2021 y "Chapito" señaló, que hay conciencia en el equipo de estar en la instancia final, porque este es un proyecto a largo plazo con Víctor Manuel Vucetich, a quien buscarán respaldar con triunfos.

"Estamos conscientes que debemos mostrar una buena cara, para estar bastante bien en este Guard1anes Clausura 2021. Esperamos un mejor funcionamiento, nos hemos acoplado mejor a lo que quiere el profesor, buscaremos plasmarlo en todos los partidos tanto de local como de visita, ser un equipo que proponga, agresivo y cumplir con las expectativas que tenemos".

Si bien no llegaron refuerzos, los dos jugadores que regresaron para engrosar las filas harán más competitivo al equipo por la lucha que habrá por los puestos, así como él lo tendrá con José Madueña o Josecarlos Van Rankin.

Se suman Alejandro Mayorga y César Huerta

"Claro que tenemos para competir, lo demostramos el torneo pasado. Con las incorporaciones de Alejandro Mayorga y César Huerta, nos volvemos un plantel más completo, también esperando prever algunas situaciones durante el torneo como el Covid, lesiones, reducirlas lo mínimo para tener siempre el cuadro completo y una competencia fuerte".

"Chapito" precisó que los lugares están muy peleados, todos quieren ser titulares y él tiene hasta hoy a dos jugadores que buscan su lugar, Van Rankin y Madueña, por lo que aplicarse al máximo es de todos los días para no perder el lugar.

"Somos tipos que estamos hechos para competir, me gusta la exigencia, que exista alguien para poner el nivel más alto en el equipo, siempre he tenido esa exigencia, de esforzarme al máximo y plasmarlo dentro del entrenamiento. Soy un tipo así, no me guardo nada y prefiero seguir esa línea”.

También te puede interesar: Golean a Chivas en su pretemporada; San Luis lo vence 5-2

“El Bofo” Bautista, exjugador de Chivas, va por una diputación en México

Chivas elimina al América y avanza a semifinales de la Liga MX