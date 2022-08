De vacaciones en México: “Checo" Pérez nada con delfines

Sergio "Checo" Pérez aprovechó el lapso de descanso en la Fórmula 1 para pasar unos días en México.

El piloto de Red Bull se encuentra en Puerto Vallarta, donde disfruta del mar junto a su familia.

Ha sido Antonio Pérez Garibay, papá de "Checo", el encargado de compartir imágenes de sus vacaciones familiares a través de redes sociales, pero también circula un video donde el piloto de Red Bull convive con delfines.

En la grabación se observa a Checo Pérez nadando en mar abierto, donde tuvo la suerte de encontrar con un grupo de delfines, así que aprovechó para nadar a unos metros de dichos animales.

Checo is swimming in the open sea with his brother while listening to Luis Miguel in a yacht full of his family, we all need to put our phones down and go for a walk pic.twitter.com/EB0SIX9hh6