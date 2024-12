El desafío de McLaren: mantener el ritmo competitivo en 2025

McLaren celebra su victoria en el Campeonato de Constructores de la Temporada 2024 de Fórmula 1 con los pies bien plantados en la realidad.

Aunque el equipo papaya ha asegurado un premio económico de 140 millones de dólares, su objetivo es claro: defender el título en 2025.

Para lograrlo, será crucial que sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, no solo mantengan el ritmo competitivo mostrado esta temporada, sino que también sigan evolucionando en su desempeño.

Con un calendario de 24 exigentes carreras, el equipo deberá enfocarse en la consistencia y el desarrollo para mantenerse en la cima del automovilismo mundial.

La franquicia de Woking se coronó como el mejor equipo en 1998 y tardaron 26 años en cortar su mala racha, ahora les falta apoderarse del título de pilotos, como lo hicieron por última vez en 2008 con Lewis Hamilton.

Every point counted. Every lap mattered. Together, we made history! 🚀 #ThisTeam pic.twitter.com/OGCQuYNgmL

Leclerc reflexionó sobre el impacto que habría tenido una mejor posición de salida en su sueño de conquistar el campeonato con Ferrari durante la carrera en Abu Dhabi.

A pesar de que el equipo logró un notable doble podio, su esfuerzo fue insuficiente para cerrar la brecha con McLaren, con la que terminó la temporada 21 puntos detrás.

“We both gave it all, it wasn’t enough"



Leclerc and Sainz reflect on coming so close to winning Ferrari's first constructors' title since 2008 #F1 #AbuDhabiGP https://t.co/nq9w3WHB6q