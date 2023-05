El futuro es hoy: presentan el balón hueco de basquetbol

Mucho ha cambiado en el basquetbol: desde los equipos hasta las estrellas que dominan el deporte. Ahora es el turno de la revolución del balón.

Tradicionalmente, un balón de basquetbol está formado por tiras de cuero en forma esférica y en su interior posee una cámara de goma que permite su característico rebote. Sin embargo, el Wilson Airless Prototype propone una cosa totalmente diferente.

Se trata de un balón impreso en 3D, creado para replicar el bote del balón tradicional, pero que elimina la necesidad de inflarlo.

Revolutionizing the Game: Wilson's Airless Basketball Takes a Slam Dunk into the Future! WILSON: Airless Prototype Basketball LEARN MORE: https://t.co/plYMHhR4ul #Wilson #AirlessBall #NBAPlayoffs pic.twitter.com/bjQb0MeoTD

De acuerdo con Wilson, su fabricante, la superficie de este producto está conformada por decenas de huecos hexagonales, los cuales permiten que el aire atraviese libremente el balón.

Este balón ya tuvo su estreno en el pasado concurso de clavadas de la NBA, donde levantó cejas por su gran comportamiento en la duela, pues cumple con todos los estándares del deporte, incluidos peso, tamaño y rebote.

Testing out the Wilson 3D printed airless basketball prototype at #RAPIDTCT, at the DyeMansion booth (#3518)



Read my conversation with the creators here: https://t.co/ROfj1Uw3XF#3dprinting #additivemanufacturing #RAPIDTCT @WilsonSportingG @WeAreDyeMansion pic.twitter.com/B0q72Qtzh4