F1: Pilotos afinan sus monoplazas para el Gran Premio de Bahréin

El inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y los pilotos de Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing y el resto de las escuderías lo saben a la perfección.

Desde Sergio ‘Checo’ Pérez hasta Yuki Tsunoda, están afinando cuidadosamente sus monoplazas para arrancar al 100 por ciento en el Gran Premio de Bahréin que inicia este próximo 02 de marzo, con altas expectativas.

Los 20 monoplazas de la parrilla acelerarán un día antes de lo normal, para cumplir con el reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el cual estipula que al menos debe haber una semana de descanso entre dos competencias, movieron Bahréin para no afectar una de las tradiciones religiosas de Arabia Saudita.

El país arábigo iniciará el Ramadán (mes del ayuno de los musulmanes) el 10 de marzo, fecha prevista para la realización del segundo GP del calendario de la Máxima Categoría, así que la agenda se modificó para la actividad en pista y será de jueves a sábado.

Para Bahréin y Arabia Saudita, las dos prácticas libres serán el jueves, la tercera sesión y la calificación el viernes y la carrera el sábado.

Aunque son muy disciplinados y excelentes al volante, los pilotos de la F1 también tienen sus momentos de locura y diversión.

Esta vez, la F1 los colocó frente a la cámara para preguntarles por qué los fanáticos deberían apoyarlos en esta temporada. A continuación, te dejamos las mejores y más curiosas respuestas:

Reasons to put our drivers in your #F1Fantasy team for 2024:

😉 Good value for money

🤔 Not too expensive and a reliable performer

🏆 A proven race-winner (and world champion!!!!!)



Who will you be picking for your line-up? #F1