F1: declaran inocente a Christian Horner tras polémica investigación

A tan solo un día de que inicie oficialmente la temporada 2024 de la Fórmula 1, el director de Red Bull Racing, Christian Horner, fue declarado inocente luego de una larga investigación que lo señalaba de haber actuado de forma inapropiada con una empleada.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de las posibles repercusiones que pueda enfrentar Horner como la ‘cabeza’ de la escudería austriaca por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

🔺 JUST IN: Christian Horner has been cleared of misconduct by an independent Red Bull investigation after allegations that he acted inappropriately towards a female employee ⬇️ https://t.co/37GEgUM4RG