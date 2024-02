F1: FIA vigila a Red Bull ante acusaciones contra Christian Horner

Aunque no puede intervenir en cuanto al resultado de la investigación sobre las acusaciones en contra de Christian Horner, jefe de la escudería austriaca, el organismo regulador del deporte motor tiene la facultad de determinar si las decisiones afectan o no su entorno.

Hace dos semanas, la escudería citó a su mandamás y a la empleada que lo denunció para escuchar ambas versiones sobre lo que se determinó como conducta inapropiada.

Por ahora, no hay señal de un posible veredicto, sobretodo porque en esta semana se realizan los test de pretemporada en Bahréin y la próxima semana arranca el calendario en esa misa sede.

Excited to get back in the car this week 🙌 pic.twitter.com/hpz5RyYk5u