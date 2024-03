F1: Fernando Alonso revela la posibilidad de irse a Red Bull

La temporada 2024 de la Fórmula 1 inició la semana pasada y los fanáticos ya están preocupados por el futuro de los pilotos en sus actuales escuderías, como es el caso de Fernando Alonso.

El español reveló recientemente la posibilidad de dejar Aston Martin para ponerse las alas en la pista de la mano de Red Bull Racing y reemplazar a Max Verstappen si es que el campeón neerlandés decide formar parte de Mercedes.

En la previa del Gran Premio de Arabia Saudita 2024, el español fue cuestionado sobre si estaría en la lista de candidatos para ocupar un asiento de los Toros Rojos en el 2025, a lo que el experimentado piloto no dudó en afirmarlo.

Sobre los rumores que inundan los paddocks de la Fórmula 1 acerca de la salida de Verstappen a Mercedes, el actual piloto de Aston Martin confesó los siguiente:

Pero, aún con la chance de arribar a un equipo como Red Bull Racing para la siguiente temporada de la Fórmula 1, Alonso prefiere ir con calma y enfocarse en el presente.

El contrato del corredor español de 42 años con Aston Martin culmina a finales de este año, por lo que seguramente su nombre será uno de los más mencionados a lo largo de la actual campaña como una posibilidad de arribar a Red Bull Racing en caso de la salida de Verstappen o del propio Sergio ‘Checo’ Pérez.

Double points for the team . Qualy laps were strong but today the race pace was more difficult. We keep learning about the car and next week we go again 💪💪 First race of 24. ✅! @AstonMartinF1 #f1 #astonmartin #bahrain pic.twitter.com/rgZE5uTPFv