F1: Verstappen domina el día 1 de los tests de pretemporada 2024

El campeón de Red Bull Racing, Max Verstappen, ha vuelto a impresionar a sus fanáticos al dominar el día 1 de los tests de pretemporada 2024 de la F1, tras registrar el mejor tiempo en el Circuito Internacional de Bahréin.

El neerlandés mejoró los tiempos realizados en la tanda matutina (1'32"548) a bordo del revolucionario RB20, pues ahora utilizando neumático blando C3 firmó un tiempo de 1'31"344.

Los ingenieros del garaje del equipo de las bebidas energéticas estuvieron activos durante varias horas ajustando los elementos del monoplaza.

“Año nuevo, mismo Max, ¡nuestro PRIMER adelantamiento de la temporada 2024!”, publicó la Fórmula 1 en redes sociales.

A taste of what is to come? 🍽️👀pic.twitter.com/fmI1b5Q3Jw — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 21, 2024

El tricampeón del mundo fue el que más rodó en el Circuito Internacional de Bahréin en el desierto de Sakhir, pues estuvo toda la jornada con una sesión larga de más de 140 vueltas en el nuevo RB20, al cual le arreglaron las imperfecciones que le notaron en la mañana y se preocuparon por darle más refrigeración al motor.

Lando Norris de la escudería McLaren hizo el segundo mejor tiempo este miércoles, con el piloto español Carlos Sainz Jr., de Ferrari, por detrás con una diferencia de tiempo mínima.

Verstappen and the RB20 have hit the ground running 🔥#F1Testing #F1 pic.twitter.com/KXUSgHz1mZ — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

‘Checo’ Pérez inicia con el pie equivocado en el 1er día de pruebas de pretemporada

Los únicos pilotos que no participaron en el primer día de tests de pretemporada fueron el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, de Red Bull Racing, y el británico Lewis Hamilton, de Mercedes.

Quienes apenas lograron entrar en el número 17 y 18 de la clasificación, fueron Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, de la escudería Haas.

Aún faltan unas semanas para el inicio de la temporada 2024 de la F1 y el piloto tapatío ya ha declarado que dará su mejor esfuerzo como escudero de Red Bull Racing, pese a no saber lo que le deparará el futuro.

“Por mi parte sólo me estoy centrando en tener un gran año”.

Tras surgir dudas sobre su posible retiro en 2025, el mexicano reveló que no tiene intenciones de colgar su casco tan temprano, no cuando aún está abriendo sus alas.

Verstappen leads the way, chased by Norris, Sainz and Ricciardo 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/CIQYiaOULM — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

Con información de Reforma y la F1