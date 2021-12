Fórmula 1: “Checo” Pérez fuera del Top 10 de pilotos del 2021

Aunque para muchos seguidores de la Fórmula, Sergio “Checo” Pérez firmó su mejor temporada del torneo al imponerse en el Gran Premio de Azerbaiyán y finalizar con cinco podios. Todavía no termina de impresionar a sus compañeros de parrilla, quienes fueron consultados para seleccionar a los 10 pilotos con mejor rendimiento durante el 2021.

Anteriormente eran los Jefes de Equipo los que votaban para elegir a los mejores, quienes también dejaron fuera a Sergio Pérez del Top 10, sin contemplar que había obtenido el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, solo por detrás de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

El procedimiento fue bastante similar al que se realiza en cada competencia del Gran Circo: el primer lugar se lleva 25 unidades y el décimo recibe una, pero al piloto mexicano no le alcanzó para estar en la lista final.

Algo que llamó la atención es que Pérez no estuviera en la lista y el hijo de Michael Schumacher sí, a pesar de que no sumó ninguna unidad durante la temporada 2021.

La ausencia de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi y el propio “Checo se hizo notar en las votaciones y hubieran podido marcar una difernecia en los resultados, especialmente por lo que lograron Max Verstappen y el tapatio para Red Bull.

The Top 🔟 drivers of 2021, as chosen by the drivers! #F1 pic.twitter.com/PEFC98d3QY