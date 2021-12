Fórmula 1: ¡Max Verstappen campeón mundial en la última vuelta del año!

Un dramático final fue el que se vivió en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde llegaron empatados en puntos los pilotos Max Verstappen y Lewis Hamilton. El piloto de Red Bull, compañero del mexicano Sergio “Checo” Pérez, estaba en el segundo puesto poco antes de que la carrera finalizara dio un giro de 180 grados que dejó un cierre inesperado.

Verstappen logró pasar a Hamilton de una manera increíble en la vuelta número 58, y fue así como se llevó el campeonato mundial de la Fórmula 1, en la última vuelta del año.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀 And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk

“Checo” perdió el podio luego de tener que abandonar la carrera por un problema técnico en su monoplaza, solo quedaban 10 vueltas para concluir y el tapatío mantenía el tercer puesto, lamentablemente abandonó el circuito.

Verstappen logró ser campeón a los 24 años y suma 20 victorias en la Máxima donde además tiene 60 podios, 13 poles positions y 15 récords de vueltas en 141 carreras.

Las primeras palabras de Verstappen al finalizar la carrera fueron de felicidad, no podía creer lo que estaba viviendo.

"Es una locura. No sé qué decir. Estoy muy contento por el equipo y por todos estos muchachos. Me encanta trabajar con ellos".

"Finalmente hoy tuve un poco de suerte. ¡Mi equipo sabe que los amo y quiero hacer esto con ellos durante los próximos 10 o 15 años!", comentó.

WORLD CHAMPION! 🏆 And simply the greatest day so far in the racing life of @Max33Verstappen 👑 👀 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/o3SsSC5THG

“Lewis es un gran piloto y competidor. Seguramente el año próximo volveremos a pelear y el equipo hará todo lo posible por conseguirlo”, concluyó el neerlandés.

Tras finalizar la carrera, Hamilton reconoció la participación de Max Verstappen y agradeció el apoyo de cada integrante de su equipo.

“Felicitaciones a Max y a su equipo. Hicieron un gran trabajo y también para mi equipo, a cada hombre y a cada mujer porque hicieron un gran trabajo. No ha sido fácil porque en esta última parte dimos todo. Veremos qué dará el próximo año”, dijo Hamilton, que fue ovacionado.

LEWIS: "Firstly, big congratulations to Max and to his team.



"But I'm so proud of my own team and we gave it absolutely everything. I've felt great in the car the last couple of months. We'll see what happens next year"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/1X6h4nl0fQ