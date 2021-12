Fórmula 1: Max Verstappen subastará su auto para causa benéfica

¿Te imaginas tener un auto que fue conducido por un campeón de Fórmula 1? Aunque la idea suene algo imposible está a punto de hacerse realidad, pues el próximo jueves 23 de diciembre, el rey del automovilismo y nuevo campeón mundial de la F1, Max Verstappen, pondrá a la venta su Honda Civic Type R.

Será a través de la plataforma en línea CarNext, compañía que se dedica a la venta de coches de colección y que, además es uno de los principales patrocinadores de Max Verstappen. El campeón de origen neerlandés de Red Bull lo utilizó durante la temporada para trasladarse en los circuitos de la Fórmula 1, que lo convierte en un modelo especial.

Ever dreamed of owning @Max33Verstappen 's car? Well now is your chance! Visit the site to learn more. https://t.co/zdRN5ZfgIq

#CarNext #GreatCarsHassleFree #MaxVerstappen #F1 #Honda #Wings4life pic.twitter.com/d9kN5b0Big