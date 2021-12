“¡Fue una casualidad!”: Nahuel Guzmán negó mala intención al arrojar un peluche a Rayadas

Nahuel Guzmán se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, debido a que este lunes en el Volcán, previo al inicio del partido de Vuelta de la Final Regia Femenil, justo en el momento en que Rayadas se dirigía al vestidor, arrojó hacia ellas un tigre de peluche, lo cual causó críticas en redes sociales.

Este martes, el portero felino al ser cuestionado sobre lo sucedido, negó que haya sido con mala intención el lanzar ese objeto; además, señaló que sería bueno que a él le tiraran peluches en la cancha porque las aficiones rivales suelen no portarse de buena manera con él.

"Hubo como 50 mil personas que aventaron peluches. Fue una casualidad que pasaran las chicas de Rayadas, no hubo ninguna intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a la cancha", declaró Nahuel Guzmán tras acudir a las pruebas físicas y médicas a Medicina del Deporte.

"Fue algo eventual, yo ya me iba a la cabina de transmisión y me había llegado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo. Fue justo el momento que salíamos todos, tanto las chicas de Tigres y de Rayadas se estaban yendo al vestido y yo a la cabina", detalló.

El portero de Tigres también utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre el video circulado en redes sociales, asegurando que solo una mente perversa puede considerar el lanzar un peluche una agresión.

Solo una mente perversa y de corazón oscuro puede crear de "esto" una agresión. En un contexto donde la hermosa iniciativa de lanzar peluches al campo de juego tiene como principal propósito regalarle una sonrisa a niñas y niños en esta Navidad. pic.twitter.com/IS9Uy0Nqqk — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) December 21, 2021

¿Cuál fue la dinámica en el Tigres vs Rayadas?

Durante el medio tiempo del encuentro, se realizó una dinámica para la cual se convocó a que los aficionados llevaran un peluche y lo aventaran hacia la cancha después de los 45 minutos.

Final Tigres vs Rayadas

Con la final de la Liga MX Femenil el fútbol mexicano cerró el telón del 2021. El equipo de Monterrey conquistó el título en la casa de Tigres al finalizar una emocionante ronda de penaltis e donde la arquera Alejandra Godínez fue la gran heroína para que las Rayadas ganaran su segunda estrella en un campeonato femenil.

