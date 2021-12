Hamilton se lleva el GP de Arabia Saudita ; "Checo" Pérez abandonó la carera

Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Arabia Saudita y con esto se empata la clasificación de pilotos con 369.5 puntos para él y Max Verstappen (quien terminó en segunda posición), por lo que todo se decidirá en la última carrera la siguiente semana en Abu Dabi.

La vuelta rápida también fue para el piloto británico de Mercedes, quien estuvo intercambiando el mejor tiempo constantemente con Verstappen, pero al final él se quedó con el punto extra.

LEWIS HAMILTON TAKES THE 🏁



And with the fastest lap, he moves level in the championship race with Max Verstappen on 369.5 points!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/hnHfPElD3J