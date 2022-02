Hirving "Chucky" Lozano, nominado al mejor futbolista de la Concacaf

Uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad es Hirving "Chucky" Lozano, quien tiene un rol protagónico en el Napoli y en la Selección Mexicana, a pesar de que esta última no vive su mejor momento dentro de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Es por eso que la Concacaf decidió nominar al surgido de los Tuzos del Pachuca para el premio al Mejor Jugador Masculino del Año, en donde competirá con futbolistas como Alphonso Davies, Christian Pulisic, Weston McKennie, Jonathan David y Michail Antonio, mismos que militan en las cinco mejores ligas del mundo.

La Concacaf dio a conocer este anuncio a través de sus redes sociales, en donde los aficionados podrán votar por su futbolista favorito para llevarse el galardón. Cabe destacar que futbolistas como Keylor Navas, quien es uno de los mejores futbolistas de Concacaf de los últimos años, no destaca en el listado.

