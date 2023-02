Jimmy Fallon vs Checo Pérez: Así se vivió la intensa carrera de Go Karts

La temporada 2023 de la Fórmula Uno aún no inicia y el mexicano Sergio Pérez ya completó su primera carrera en Estados Unidos.

Durante su visita a Nueva York para la revelación del RB19, el piloto de Red Bull y Jimmy Fallon, presentador del programa "The Tonight Show", se enfrentaron en un duelo de Go Karts, con un final inesperado.

Checo estuvo a punto de quedarse con la victoria, pero Jimmy lo rebasó en una de las curvas para arrebatarle el primer lugar. Al final, el presentador celebró con champagne y Jim Farley, presidente de Ford, quien fue su estratega y jefe de equipo.

I challenged @F1 legend @SChecoPerez to a massive indoor go-kart race. Thanks to our partners at @ford and the boss himself @jimfarley98 for coaching me. I think Christian Horner wants me for @redbullracing. #FordReturns #F1 pic.twitter.com/V2q2eVMaf8