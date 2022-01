¡Lo logró! Robert Lewandowski le ganó el premio The Best FIFA 2021 a Messi

El premio Premio FIFA The Best 2021 entregado por el máximo organismo del fútbol internacional fue para el delantero polaco Robert Lewandowski, superando a los otros dos finalistas Lionel Messi y Mohamed Salah.

Para esta ocasión, el futbolista argentino no pudo superar a Lewandowski como lo hiciera con polémica en la pasada entrega del Balón de Oro; Mohamed Salah también tuvo una gran temporada con el Liverpool, pero fue no le alcanzó para quedarse con el premio The Best.

"Soñaba con romper ese récord. Pensaba que era imposible marcar tantos goles en la Bundesliga, pero se consiguió. Le quiero dar las gracias al 'Torpedo' Müller por guiarme a romper esas cifras", declaró el delantero polaco.

🚨🏆 El Premio #TheBest al Mejor Jugador de la FIFA 2021 es para… #RobertLewandowski!



🌎 Hinchas, jugadores, entrenadores y periodistas lo han elegido como #TheBest! 🇵🇱 pic.twitter.com/kCM8jRh7uS — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 17, 2022

Por otro lado, la mejor jugadora del año fue la delantera del Barcelona Alexia Putellas; el portero Edouard Mendy fue seleccionado como el mejor de la temporada tras ser parte importante en el título de la Champions League con el Chelsea.

El Premio Puskás, que reconoce al mejor gol de la temporada, fue para el argentino Erik Lamela por el gol de rabona que marcó con el Tottenham ante el Arsenal el pasado 14 de marzo.

El reconocimiento al mejor director técnico del año fue para el alemán Thomas Tuchel, superando a grandes colegas como Josep Guardiola y Roberto Mancini, campeón con Italia en la pasada Eurocopa.

Mejor 11 de la temporada

Los 11 mejores jugadores de la temporada quedó de la siguiente manera:

- Donnarumma - Alaba - Rubén Dias - Bonucci - Jorginho - Kanté - De Bruyne - Cristiano Ronaldo - Lionel Messi - Erling Haaland - Robert Lewandowski

Aunque, sorprende la ausencia de Mohamed Salah, uno de los finalistas al premio al mejor jugador.

(Con información de El Universal)

