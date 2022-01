Liga MX: Conoce el resumen de la Jornada 1

Entre nervios por el incremento de casos positivos por Covid-19 dio inicio la Clausura 2022, con un buen comienzo de campeonato para Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca. Los cuatro equipos debutaron con triunfo sin recibir goles en su valla.

El equipo que más disparó al arco en la jornada inaugural fue Pumas (27 veces). Los jugadores que más probaron al arco fueron André-Pierre Gignac y Florian Thauvin (ambos de Tigres) y Diogo de Oliveira (Pumas), todos con 6 intentos. Cabe señalar que el único que consiguió gritar gol fue el brasileño De Oliveira.

Pumas vs Toluca: Pumas goleador

Pumas vapuleó a 5-0 Toluca con goles que llegaron del extranjero. cuatro fueron convertidos por los brasileños Diogo, Higor Meritão y Rogério (este último, marcó dos tantos); mientras que el restante llegó a través de Jorge Ruvalcaba (debutó en la Liga MX y en la primera pelota que toca convierte el cuarto gol de los Universitarios). Toluca llegó al décimo partido sin victorias, cuatro partidos empatados y seis perdidos.

Chivas vs Mazatlán: victoria del rebaño

Contundente victoria de Chivas frente a Mazatlán (3-0). El Rebaño extendió el invicto frente a los Cañoneros, tres partidos ganados y uno empatado.

Xolos vs Cruz Azul: arranque de la maquina

Con su triunfo de frente a Xolos, el Cruz Azul cortó su racha sin victorias y llegó a cinco partidos sin derrotas frente a Tijuana. "Gallito" Vázquez y el argentino Facundo Ferreyra debutaron para los Rojinegros.

Pachuca vs Atlético de San Luis: El Tuzo

Como visitante, Pachuca venció 2-0 al Atlético de San Luis con goles de Nicolás Ibáñez (ex Rojiblanco), el segundo de penalti. En Pachuca no debutó ningún refuerzo. Mientras que en el equipo Potosino se estrenaron Rubens Sambueza y Andrés Iniestra. El argentino jugó 77 minutos, mientras que el "Lobo" Iniestra estuvo 84 minutos en campo.

Puebla vs América: empate en el Cuauhtémoc

Puebla y América empataron 1-1. Salvador Reyes anotó a los 9.7 segundos para Las Águilas el segundo gol más tempranero en toda la historia de la Liga MX.

FC Juárez vs Necaxa: primer expulsado

FC Juárez venció 2-1 a Necaxa y cortó una racha de 5 partidos sin ganar. Para el local, Diego Rolán anotó un doblete y tuvo que salir del campo por lesión. Necaxa jugó casi todo el segundo tiempo con 10 por la expulsión por doble amarilla de Luis Malagón. El arquero es el primer expulsado del Clausura 2022. FC Juárez ganó, sin embargo fue el equipo con más faltas cometidas (21) y el que más tarjetas amarillas (seis) recibió en la fecha.

Rayados vs Querétaro: sin palabras…

Rayados y Querétaro no se sacaron ventaja y firmaron tablas (0-0). Monterrey no pierde desde hace siete partidos. Por su parte, Los Gallos no ganaron en sus últimos cinco comienzos de temporada pero, cortaron una racha adversa de tres derrotas consecutivas.

Santos vs Tigres: empate

Con gol del uruguayo Brian Lozano y de Carlos Salcedo, Santos y Tigres igualaron 1-1. Los Felinos llevan ocho torneos sin perder en una fecha inicial.

Atlas vs León: pospuesto

Debido al poco tiempo que tuvieron de preparación por haber disputado la final del Torneo Apertura 2021, León y el campeón vigente, Atlas, fueron autorizados a posponer su partido. Este será disputado el jueves 20 de enero en el Nou Camp.

