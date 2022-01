¡Otro partido! Selección Mexicana disputará fecha FIFA sin público en las tribunas

La Selección Mexicana disputará toda la primera Fecha FIFA del año sin público en las tribunas.

Mediante un comunicado oficial, la Federación de futbol de Jamaica informó que, debido a las restricciones derivadas por la pandemia, el partido eliminatorio del 27 de enero ante el Tricolor se jugará a puerta cerrada en el Independence Park.

Los "Reggae Boyz" abren la fecha triple de la eliminatoria con el duelo ante el conjunto dirigido por Gerardo Martino, el 30 de enero visitan a Panamá y volverán a Kingston para recibir a los ticos el miércoles 2 de febrero.

No Spectators will be allowed at our FIFA World Cup Qualifiers at home against Mexico and Costa Rica.



🇲🇽: Jan. 27

🇨🇷: Feb. 02

