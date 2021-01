Partidos para hoy: Puebla vs Chivas abren el Torneo Guardianes 2021

Los partidos para hoy viernes 8 de enero darán el banderazo de arranque al Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Llama la atención el juego Puebla vs Chivas, pero el menú de hoy también incluye otros dos partidos: Tijuana vs Pumas y Mazatlán vs Necaxa.

El Puebla recibe a las Chivas en el estadio Cuauhtémoc. La Franja busca igualar la proeza del torneo pasado y clasificarse nuevamente a la Liguilla aunque comenzará el año con nueve bajas, que incluyen a su ex director técnico, Juan Reynoso, quien ahora dirige al Cruz Azul.

De la mano de Nicolás Lacarmón, los camoteros tendrán dentro de su alineación a Anthony Silva, Daniel Segura, Clyffor Aboagye, Guillermo Martínez, Diego de Buen, Juan Pablo Segovia y Lumas Maia.

Por su parte, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich buscarán llegar a la final del Guardianes 2021, toda vez que en el torneo pasado fueron eliminados en semifinales por el León, actual campeón del balompié mexicano.

César Huerta, quien está de vuelta con los rojiblancos luego de su préstamo con el Mazatlán, afirmó que en el Chiverío "juegan los mejores mexicanos" por lo que está ilusionado de hacer un buen trabajo y ganarse un lugar en la escuadra dirigida por el “Rey Midas”.

La última ocasión que se enfrentaron ambas oncenas, los poblanos sacaron la victoria de visitante por la mínima diferencia; sin embargo, en los últimos cinco torneos, los rojiblancos apenas han rescatado dos empates: en el Apertura 2019 y Apertura 2018; el resto de los encuentros, el Puebla se ha alzado con el triunfo. (Con información de El Universal)

Puebla vs Chivas: horario y dónde verlo

¿Cuándo? Viernes 8 de enero

¿A qué hora? 19:30 horas, hora de la Ciudad de México

¿Dónde es el partido? Estadio Cuauhtémoc

¿Dónde puedo verlo? Por Azteca 7 y Sky Sports

Tijuana vs Pumas: horario y dónde verlo

¿Cuándo? Viernes 8 de enero

¿A qué hora? 21:06 horas, hora de la Ciudad de México

¿Dónde es el partido? Estadio Caliente

¿Dónde puedo verlo? Por Fox Sports 2

Mazatlán FC vs Necaxa: horario y dónde verlo

¿Cuándo? Viernes 8 de enero

¿A qué hora? 21:30 horas, hora de la Ciudad de México

¿Dónde es el partido? Estadio Kraken

¿Dónde puedo verlo? Por Azteca 7

