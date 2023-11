Pato O'Ward, nuevo piloto de reserva de McLaren en F1

El mexicano Pato O'Ward fue anunciado este jueves como nuevo miembro del equipo de pilotos de reserva de la escudería McLaren para la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Pato combinará sus labores tanto en el equipo de F1 como en IndyCar, con Arrow McLaren.

"Estoy entusiasmado por asumir este nuevo rol dentro de la familia McLaren Racing . He pasado mucho tiempo con el equipo de F1, habiendo conducido anteriormente en entrenamientos libres y participado en algunas pruebas. Siempre he dicho que nunca es un mal día cuando te subes a un coche de F1, así que espero unirme al grupo de pilotos de reserva para el próximo año junto con mis tareas de conducción con Arrow McLaren " , dijo el piloto mexicano.

Excited to join @McLarenF1 as a Reserve Driver for the 2024 season alongside my @arrowmclaren IndyCar duties next year. 🚀



Emocionado de unirme como piloto reserva de @McLarenF1 para el 2024 junto a mi temporada de IndyCar con @arrowmclaren. pic.twitter.com/BxO8flMKc0