Revelan posible uniforme y escudo que portará la Selección Mexicana en Qatar 2022

Durante los últimos años, la Selección Mexicana fue criticada por los uniformes que utilizó debido a los diseños y colores que han presentado.

Antes de cada Copa del Mundo, el equipo nacional presenta una nueva indumentaria, y para Qatar 2022 no será la excepción.

De acuerdo al portal Footy Headlines, el equipo mexicano tendrá una imagen renovada, ya que además del regreso del color verde, tendrán un nuevo escudo y el color guinda se hará presente después de aproximadamente 20 años de no ocuparlo.

El primer detalle que llamó la atención es el escudo de la Federación Mexicana de Futbol misma que cumplirá su centenario el próximo año.

El logo tiene un águila parada sobre un balón y de fondo se observan una figura con terminaciones prehispánicas.

Otro de los cambios será el segundo uniforme, el cual es de color guinda, el cual era característico de la Selección Mexicana y que se dejó de utilizar por un buen tiempo, ya que la última vez que se presentó este color en una Copa del Mundo fue en México 70.

🇲🇽🍷 𝐋𝐞𝐚𝐤𝐞𝐝: Mexico 2022 World Cup Away Kit to Be Maroon? https://t.co/zyzPLTBWG1