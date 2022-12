Sergio Busquets anuncia su retiro de la Selección de España

Después de la eliminación de la Selección de España de la Copa del Mundo de Qatar 2022, misma que le costó el puesto al entrenador Luis Enrique, uno de los máximos referentes más importantes anunció su retiro del cuadro ibérico.

Se trata de Sergio Busquets, quien mediante sus redes sociales informó que ante un análisis, decidió dejar su lugar en la selección.