Snoop Dogg gana al día 500 mil dólares en los Olímpicos

Snoop Dogg, que ha acaparado en los últimos días la atención en los Juegos Olímpicos, está recibiendo 500 mil dólares diarios por pasearse y divertir a los aficionados.

De acuerdo con New York Post el intérprete de "Young, Wild & Free" es corresponsal de la NBC porque en los últimos meses ha atraído a nuevas generaciones.

"Esa actuación por sí sola le ha valido a Snoop un trabajo como nuestro Corresponsal Especial en París. No sabemos qué diablos va a pasar todos los días, pero sabemos que aportará su perspectiva única a nuestro renovado programa olímpico en horario de máxima audiencia" , afirmó Molly Solomon, productora ejecutiva de NBC.

Snoop, de 52 años, se ha convertido en la estrella de los Juegos de París, ascendiendo a nuevas alturas con varios momentos memorables.

Portó la antorcha olímpica, cautivó al público como corresponsal en horario estelar de NBC, nadó con Michael Phelps, asistió a un partido de fútbol femenino de Estados Unidos con Megan Rapinoe, bailó con Simone Biles y Jordan Chiles, y animó a Caeleb Dressel junto a la esposa y el hijo del nadador.

Snoop ha tenido un largo recorrido desde que se abrió paso hace 30 años como parte de la escena gangsta rap de la costa oeste con Dr. Dre en una carrera empañada por varios roces con la ley.

