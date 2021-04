Virginia Ramírez, exconductora de Televisa denuncia a su pareja por golpearla

La exconductora de Televisa Deportes, Virgina Ramírez, levantó una en contra de su pareja, Miguel Daniel Serrano Sugich, a quien acusa de violentarla físicamente.

Ramírez, hizo un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy en busca de ayuda y justicia.

"Aunque confío en las autoridades de México, sé que Miguel es muy poderoso y tiene influencias; por mucho tiempo fue director de El Heraldo Televisión, por ello, le ruego a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que tome conocimiento de mi denuncia y también, si es verdad, de la de Miguel porque es inconcebible, que siendo yo la víctima, ahora corra peligro, incluso mi libertad por haber denunciado al que me golpeó", aseveró.

Mediante un video difundido en redes sociales, la conductora denunció y mostró las agresiones que supuestamente le provocó el exdirector de el Heraldo TV.

Reiteró su temor de recibir represalias e hizo responsable a su pareja de cualquier cosa que le pueda suceder a ella, su familia y abogados.