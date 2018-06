PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, presentó este martes su encuesta electoral 2018, en la cual Andrés Manuel López Obrador se coloca en primer lugar con el 41.7 por ciento de las preferencias electorales, reporta El Financiero.

El ejercicio fue realizado en colaboración con la fundación 'Este País' y contó con el apoyo de las empresas de investigación Ipsos y Berumen.

Edmundo Berumen, director de la empresa encuestadora, detalló que Ricardo Anaya está en segundo lugar, con el 21 por ciento de la intención de voto, seguido por José Antonio Meade, con el 13.6 por ciento.

El único candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', cuenta con el 2.3 por ciento de las preferencias electorales, mientras que el 21.5 por ciento de los encuestados no contestó.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró en conferencia de prensa que el nivel de confianza de este ejercicio es del 95 por ciento, con una precisión de más o menos 1.1 por ciento.

Asimismo, subrayó que la encuesta es el resultado del compromiso de los empresarios con el fortalecimiento del sistema democrático.

El estudio contempla también la preferencia electoral para la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como la de las elecciones a gobernador en nueve entidades de la República.

Se informó que la encuesta, financiada por la Coparmex, costó 5 millones de pesos y se llevó a cabo del 30 de mayo al 6 de junio de este año.

El organismo detalló que para realizar los cuestionarios se utilizaron tabletas con GPS, lo que permitió verificar que el personal estaba en las secciones que les correspondía, dotando de calidad al ejercicio.

De Hoyos hizo un llamado a los presidenciables para que en el tercer debate, que se llevará a cabo este martes en Mérida, Yucatán, se dejen de lado los aspectos negativos y decepcionantes que se han presentado en el comportamiento de algunos candidatos y aprovechen el espacio para presentar sus propuestas.

Además, el presidente de la Coparmex pidió a la PGR cero tolerancia ante los delitos electorales.

También te puede interesar: Celebra AMLO que el INE afirme que no habrá fraude

“El llamado que hacemos a la PGR es para que tenga cero tolerancia a la vigilancia de la legislación electoral, no importa de quien se trate. Cualquiera que esté transgrediendo la elección debe ser inmediatamente sancionado”, subrayó.

Por otra parte, Armando Ríos Piter, vocero de José Antonio Meade, indicó que la apuesta para ganar las elecciones está en el voto de los indecisos, en respuesta a la encuesta publicada por la Coparmex.

"Hay que ver la metodología, todas las encuestas siempre tienen un primer flashazo, pero cuando uno las revisa a fondo tienen más o menos la misma situación: mucho voto volátil, mucho voto estratégico, mucho voto silencioso y una gran cantidad de indecisos. Es ahí donde está la apuesta de José Antonio Meade", dijo en entrevista para El Financiero.

Por otra parte, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia, dijo no creer en las encuestas al ser cuestionado por el ejercicio del organismo empresarial.

"Las encuestas no me llaman la atención nunca, ni las leo. No creo en las encuestas, esas son solamente números del día quizás, no sé cuándo la harían", señaló.

Marcelo Ebrard, coordinador de la campaña de López Obrador, señaló a través de su cuenta de Twitter la ventaja del abanderado de la coalición 'Juntos Haremos Historia' en dicha encuesta.