10 películas sobre mujeres notables que debes ver este 8 de marzo

MÉXICO.- Celebramos el Día Internacional de la Mujer con biopics sobre mujeres que han dejado huella en la historia universal, como Amelia Earhart, una aviadora que alcanzó la fama por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial o Gabrielle Chanel, conocida artísticamente como Coco Chanel, una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel.

Director: Mira Nair.

Actúan: Hilary Swank, Richard Gere y Ewan McGregor.

Historia: Cuenta las hazañas de Amelia Earhart, una legendaria aviadora que desapareció en 1937 mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, cuando intentaba dar la vuelta al mundo.

Dato: Está inspirada en la biografía escrita por Susan Butler y Mary Lovell. Su adaptación cinematográfica se llevó un Hollywood Film Awards por la actuación de Hilary Swank.

Dale clic: Amazon Prime Video.

Director: Julie Taymor.

Actúan: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush y Edward Norton.

Historia: Biopic sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, que aborda sus logros, su accidente y su relación con Diego Rivera y Leon Trotsky.

Dato: Basada en el libro de Hayden Herrera, esta adaptación recibió dos Óscares de los seis a los que aspiraba.

Dale clic: Claro Video.

Director: Anne Fontaine.

Actúan: Audrey Tautou, Alessandro Nivola y Marie Gillain.

Historia: Una joven de familia modesta se convierte en una gran diseñadora de moda a nivel mundial, siendo autodidacta.

Dato: Recibió varias nominaciones en los premios BAFTA y uno en los de La Academia, pero no obtuvo ningún triunfo, pese a que era de las favoritas en las quinielas.

Dale clic: Itunes.

Director: Theodore Melfi.

Actúan: Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe.

Historia: Sigue a tres científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA en los 60 y lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos.

Dato: Recibió tres nominaciones en los premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto para Octavia Spencer.

Dale clic: Amazon Prime Video.

Director: Phyllida Lloyd.

Actúan: Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head y Richard E. Grant.

Historia: Cuenta la vida y obra de Margaret Thatcher, una mujer de origen humilde que logró convertirse en Primera Ministra.

Dato: Recibió dos Óscares, uno de ellos para Meryl Streep, quien también se llevó el Globo de Oro, el BAFTA, el reconocimiento del Círculo de Críticos de Nueva York. todas en la categoría de Mejor Actriz.

Dale clic: Filmin.

The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999.