Estas son las 11 series más esperadas del 2021

Ciudad de México.- Estas series tienen todo lo que se necesita para atravesar el panorama cada vez más desordenado de la actualidad. Si bien se confirmó que los títulos se emitirán este año, cualquier cosa puede cambiar a medida que las producciones continúan navegando los desafíos de filmar durante una pandemia.

Colin in Black & White (Netflix)

El drama de seis episodios explora la vida adolescente de Colin Kaepernick, centrándose en sus años de escuela secundaria y los actos y experiencias que lo llevaron a convertirse en el activista que es hoy. Jaden Michael interpreta al joven mariscal de campo y activista; Mary-Louise Parker (Weeds) y Nick Offerman (Parks and Recreation) interpretan a sus padres adoptivos. Kaepernick aparecerá como él mismo como el narrador del drama que cuenta con Ava DuVernay como productora ejecutiva.

Cowboy Bebop (Netflix)

Basada en la serie de televisión de anime japonesa de 1998 del escritor Cain Kuga, Cowboy Bebop fue un fenómeno mundial y es considerada una de las series más importantes del género de anime. John Cho protagoniza el western espacial de acción en vivo que se retrasó tanto por la pandemia como después de que el actor sufriera una grave lesión en la rodilla en el set. Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Geoff Stults y Tamara Tunie son coprotagonistas.

Papá, Deja de Avergonzarme (Netflix)

Dos décadas después de su último papel regular en la serie, el ganador del Oscar Jamie Foxx regresa a la televisión en esta comedia con guión inspirada en la relación con su hija, Corinne. El dúo ejecutivo de padre e hija produce la serie, que verá a Foxx interpretar a varios personajes junto a Kyla-Drew (que interpreta a Corinne). David Alan Grier se reúne con su ex coprotagonista de In Living Color, Foxx, en la comedia.

Dexter (Showtime)

Esta es una oportunidad para que Showtime corrija los errores de uno de los finales de serie más criticados de la historia. El showrunner original Clyde Phillips, quien dirigió las primeras cuatro temporadas de Dexter, regresa junto a la estrella de la serie Michael C. Hall para crear lo que el primero considera “una gran oportunidad para escribir un segundo final”.

WandaVision (Disney +)

Después de un año sin un largometraje de Marvel o una nueva serie conectada con su universo, 2021 lo compensará a lo grande con la lista de spin-offs. El Año de Marvel de Disney + comienza en enero con Elizabeth Olsen y Paul Bettany retomando sus papeles como Wanda y Vision, respectivamente, en un suburbio no tan idílico. Marzo trae The Falcon y Winter Soldier, seguido en mayo con Loki, con el animado What If… en el verano y Hawkeye en el cuarto trimestre.

Underground Railroad (Amazon)

El ganador del Oscar Moonlight, Barry Jenkins, adapta la novela ganadora del Premio Pulitzer 2017 de Colson Whitehead como una serie limitada que narra el viaje de una mujer joven mientras hace un intento desesperado por la libertad en el sur antes de la guerra. Después de escapar de su plantación de Georgia para el rumoreado ferrocarril subterráneo, descubre un ferrocarril lleno de ingenieros y conductores, junto con una red secreta de vías y túneles bajo el suelo del sur. Thuso Mbedu interpreta a Cora. Joel Edgerton y Chase W. Dillon coprotagonizan la serie.

Inventing Anna (Netflix)

Shonda Rhimes hace su debut como escritora y showrunning para la cadena de streaming con este drama basado en una historia de una revista de Nueva York de 2018 sobre una heredera alemana falsa que se abrió paso en la escena de la sociedad de Nueva York. Anna Chlumsky, Laverne Cox y los frecuentes colaboradores de Rhimes Katie Lowes, Jeff Perry y Anna Deavere Smith coprotagonizan.

Pachinko (Apple)

Basado en la novela best seller de Min Jin Lee del New York Times, el drama épico de gran presupuesto comienza con un amor prohibido y se convierte en una saga arrolladora que viaja de Corea a Japón y Estados Unidos para contar la historia de la guerra y la paz, el amor y la pérdida, triunfo y ajuste de cuentas. La serie se contará en tres idiomas (coreano, japonés e inglés) y se producirá en varios continentes. Lee Min-ho (Boys Over Flowers), Jin Ha (Devs), Anna Sawai (Fast & Furious 9), Minha Kim (After Spring), Soji Arai (Cobra Kai) y Kaho Minami (Angel Dust) protagonizan.

Lisey's Story (Apple)

La ganadora del Oscar Julianne Moore protagoniza la serie basada en el best-seller de terror y romance de Stephen King de 2006, sobre una mujer que se da cuenta de que su difunto esposo no era todo lo que ella creía. King, en un movimiento poco común, escribirá los ocho episodios del thriller que lo verá volver a trabajar con el productor ejecutivo J.J. Abrams.

The Mighty Ducks: Game Changers (Disney+)

Una de las mejores franquicias de películas deportivas llega a la televisión con esta comedia de media hora protagonizada por Lauren Graham como una madre que comienza su propio equipo de hockey y recluta al famoso Gordon Bombay (Emilio Estévez) para el entrenamiento.

