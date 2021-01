Protagonistas de "Sex and the City" ganarán más de un mdd por episodio

ESTADOS UNIDOS.- Las protagonistas del regreso de 'Sex and the City' en HBO Max, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, van a recibir más de un millón de dólares por episodio, reportó Variety.

En el proyecto de una temporada compuesta por 10 capítulos tendrá a las artistas en frente de las cámaras y como productoras ejecutivas.

Como la serie es considerada como una producción de alto perfil no es sorprendente que el salario de las actrices sea de tal calibre; otras estrellas como Nicole Kidman, Patrick Stewart y Reese Witherspoon y han ganado cantidades similares por series como Big Little Lies y Star Trek: Picard.

El regreso de los personajes de 'Sex and the City' llevará por título And Just Like That, y seguirá a Carrie Brandshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes en su vida y sus relaciones amorosas en sus 50 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SJP (@sarahjessicaparker)

Kim Cattrall, quien dio vida a la cuarta integrante del icónico grupo de la producción original, Samantha Jones, no formará parte del proyecto, que comenzará a trabajarse en Nueva York a finales de esta primavera.

Sex and the City fue creada por Darren Star y basada en el libro homónimo de Candace Bushnell publicado en 1997; su popularidad hizo que se trabajaran seis temporadas, emitidas de 1998 a 2004, y dos películas estrenadas en 2008 y 2010.

