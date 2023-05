Adeline Rudolph será Kitana en “Mortal Kombat 2”

Warner Bros y New Line Cinema sigue preparando su reparto para la secuela de la cinta live action de Mortal Kombat (2021), ahora según THR, ha sumado a una nueva estrella se trata de Adeline Rudolph para interpretar a Kitana.

La actriz alemana-coreana nacida en China de 28 años es mejor conocida por interpretar a “Agatha Night” en la serie “El mundo oculto de Sabrina” y a “Billie Wesker” en el show televisivo del 2022 “Resident Evil”.

Simon McQuoid quien fue el director de la primera entrega regresa como el principal encargado del filme, con un guion elaborado por Jeremy Slater que cuenta con créditos importantes como escritor de The Umbrella Academy y Moon Knight, los estudios están priorizando por armar un elenco estelar.

Rudolph ahora dará vida a una de las favoritas de los fanáticos “la princesa Kitana” la cual curiosamente en los juegos tiene un fuerte vínculo con Jade personaje que interpretará Tati Gabrielle, quien curiosamente coincidió con Adeline, en Chilling Adventures of Sabrina, dándoles la oportunidad de volver a colaborar, otro confirmado aparecer es Johnny Cage retratado por Karl Urban, momento no se ha confirmado quienes regresarán de la primera cinta.

Mortal Kombat 2 no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa, pero su primera parte resultó ser un éxito, pese a ser lanzada poco después de la pandemia y de forma hibrida en cines y HBO Max, en el streaming funciono bien, con la secuela garantizando un lapso exclusivo en la pantalla grande hay una gran expectativa de cómo funcionará en taquilla.

Adeline Rudolph has been cast as Kitana in ‘MORTAL KOMBAT 2’.



(Source: https://t.co/bSI0LoC1kj) pic.twitter.com/UegN23bstY