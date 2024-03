Adiós Dalton Gomez: Ariana Grande oficializa su divorcio

Ariana Grande por fin será libre de su antigua relación, luego de que la Corte Superior de Los Ángeles oficializara la disolución de su matrimonio con Dalton Gomez, después de varios meses de espera.

La cantante dirá ‘thank u, next’ de forma legal tras haber dicho ‘acepto’ hace casi tres años y a seis meses de pedirle el divorcio a quien ahora es su exesposo.

El proceso legal para ponerle fin al matrimonio avanzó rápido, ya que ambos habían firmado un acuerdo prematrimonial, además de que no tenían hijos ni ningún problema legal significativo, facilitando el papeleo.

Ariana Grande Finalizes Divorce from Dalton Gomez | Click to read more 👇 https://t.co/iITZgx2qgf