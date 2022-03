Altair Jarabo regresa a la televisión tras un año sabático

Agradecida con el tiempo, Altair Jarabo se encuentra contenta de trabajar al lado del productor Salvador Mejía en la nueva telenovela Corazón Guerrero, donde da vida a Carolina. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de los proyectos que la mantienen ocupada.

Sobre la trama de la telenovela, la actriz aseguró que los espectadores podrá disfrutar de un historia llena de amor, venganza y perdón, que sin duda atrapará a la audiencia mexicana.

Además, compartió un pequeño adelanto del personaje que interpretará y los detalles de cómo ha gozado rodearse de actores y actrices tan talentosas que enriquecen la historia.

“Es muy arrebatada, hace pareja con Gonzalo García Vivanco que da vida a Jesús; mi papá es Diego Olivera, me encanta compartir con él, es talentoso y generoso en escena, mis hermanas son Karena y Oka Giner, preciosas, talentosas y muy agradables. Con Sabine Moussier no nos queremos en escena, pero es un encanto de persona y en la vida real nos adoramos”, expresó Jarabo.

Haciendo un poco de villanías, como nos tiene acostumbrados, Altair Jarabo asegura que se divierte mucho con este personaje, luego de un año sabático que se tomó para dar un paso importante en su vida, casarse.

“Me casé y me tomé unos meses para mí, para viajar con Frédéric, para compartir y conocerlo más, estamos muy contentos, obviamente me extraña porque mis llamados están súper intensos y súper largos, pero es mi mejor porrista, es un apoyo muy grande, una guía muy importante, me impulsa para lograr todo lo que yo quiera”, expresó Altair, quien por ahora no tiene planes de ser mamá y prefiere dedicarse al trabajo y a su marido al cien.