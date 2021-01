Andrea Legarreta se disculpa por comentarios hacia Nath Campos

MÉXICO.- La conductora Andrea Legarreta utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la youtuber Nath Campos, luego de las declaraciones que dio ayer en el programa Hoy.



Durante la emisión, Legarreta y sus compañeros, Arath de la Torre y Martha Figueroa, comentaron la noticia que había trascendido en la que Nath denunció al influencer Rix por abuso sexual.



Sin embargo, Martha sugirió que el problema era que ambos estaban alcoholizados; mientras que Andrea cuestionó que alguien mantuvieran contacto después de la agresión.

"Quiero aprovechar este medio para ofrecer esta disculpa de corazón, como mujer, como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres, que siempre me he sumado a la no violencia, a diferentes causas que tienen que ver con proteger, cuidar y apoyar a las mujeres.

"Nosotros presentamos esta nota y después de algunos comentarios, lo que yo dije y por lo que me disculpo es que lo que a veces es un poco confuso es que estas mujeres que han sido violentadas después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron", asegura la también actriz en el video de 6:43 de duración.