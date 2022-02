Marvel se irá de Netflix: Varias series dejarán la plataforma de streaming

Varias series de Marvel que fueron icónicas y siguen formando parte del catálogo de Netflix, dejarán de estar disponibles en la plataforma de streaming. Por lo que las adaptaciones de ‘Daredevil’, ’Punisher’, ‘Jessica Jones’, ‘Iron Fist’ y ‘Luke Cage’, así como ‘The Defenders’ desaparecerán este 1 de marzo.

Esta noticia ha desconcertado a los fanáticos, quienes aún desconocen dónde estarán disponibles las series luego de su salida en las próximas semanas.

Lo anterior se dio a conocer por usuarios de la plataforma en Estados Unidos que se percataron de un mensaje en la parte superior al reproducir una de las series de Marvel, esta señalaba la fecha en la que show aún se estará disponible en Netflix.

Cabe mencionar que por ahora, dicho mensaje no le aparece a los clientes de México. Por el momento ni Marvel o Netflix han hecho una mención al respecto y cuál será el destino de estas series.

🚨 This is not a drill! 🚨 #Daredevil and the rest of #TheDefenders shows are leaving Netflix on March 1st. What does this (probably) mean? More in the 🧵 below...#SaveDaredevil pic.twitter.com/K3DllSB3ed