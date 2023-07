Anthony Carrigan será Metamorpho en “Superman: Legacy”

Warner Bros tiene como uno de sus proyectos más importantes “Superman: Legacy” la primera cinta de DC Studios a cargo de James Gunn, este miércoles se informó que Anthony Carrigan se une al reparto, según THR, interpretará al héroe “Rex Mason/ Metamorpho”.

El próximo filme centrado en el “Hombre de Acero” está avanzando rápidamente luego de que fuera anunciada la dupla protagónica conformada por David Corenswet en el rol de “Kal-El/ Clark Kent” y Rachel Brosnahan en el papel de la intrépida reportera Lois Lane, siendo una de las parejas más emblemáticas de DC Comics, se ha enfatizado que su relación será muy importante.

Carrigan de 40 años mejor conocido por ser NoHo Hank en el programa de HBO “Barry” no es ajeno a producciones basadas en historietas, previamente retrato al villano Victor Zsasz en Gotham y a “ Kyle Nimbus / Mist” en la serie de The Flash, pero es la primera vez que obtiene un rol heroico siendo uno de los papeles más importantes de su carrera.

Previamente Gunn había dejado entrever que la cinta de Superman Legacy se ambientaría en un mundo donde ya hay otros héroes consolidados, lo cual fue confirmado después de que se informará que aparecerían Hawkgirl, Mr. Terrorific y el Green Lantern Guy Gardner interpretados por Isabela Merced, Edi Gathegi y Nathan Fillion, aumentando las expectativas.

Metamorpho es un personaje que fue creado Bob Haney y Ramona Fradon en 1965 sus habilidades le permiten transmutar su cuerpo en cualquiera de una amplia variedad de compuestos elementales y formarlo a su voluntad, ha sido miembro fundador de los Outsiders y también ha sido integrante de diferentes versiones de la Justice League.

Superman Legacy ha sido programada para ser lanzada en cines el 11 de julio del 2025, se maneja que habrá varios personajes clásicos anteriormente se manejó que el perro Krypto estaría, también el fotógrafo Jimmy Olsen y por supuesto el némesis del héroe el villano Lex Luthor.

