Con un modesto presupuesto de casi 15 millones de dólares, la recién estrenada película ‘Godzilla Menos Uno’, centrada en el icónico reptil radioactivo y producida en Japón, fue lo suficientemente buena para captar la atención del mundo y del cineasta mexicano, Guillermo Del Toro.

Godzilla logró un impresionante éxito al recaudar casi 41 millones de dólares en Estados Unidos, superando así a ‘El Laberinto del Fauno’ de Guillermo del Toro, que recaudó 37 millones de dólares en 2006.

Este logro posiciona a Godzilla como una de las películas en idioma extranjero más exitosas en la historia de Hollywood.

A little memory: Watching the superb GODZILLA MINUS ONE, I was first impressed that It was a period piece. Necessarily so. I remembered my early days, when Mark Frost and I developed LIST OF 7 for Universal. When we presented it, they said-