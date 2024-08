Arrestan a cinco presuntos implicados en la muerte de Matthew Perry

Las autoridades de Estados Unidos han revelado que cinco personas fueron arrestadas en como parte de una investigación sobre drogas por la trágica muerte del actor de Friends, Matthew Perry.

Perry perdió la vida el 28 de octubre de 2023, a la edad de 54 años en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, California.

NOW: Police announce Matthew Perry’s personal assistant, two doctors and others have been indicted and charged with providing the ketamine that caused the death of the “Friends” star.



