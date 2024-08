Arrestan a estafadora que planeaba dejar a los Presley sin Graceland

Una mujer de Kimberling City, Missouri, fue arrestada por las autoridades ya que habría planeado estafar a la familia de Elvis Presley, arrebatándoles la mansión de Graceland por medio de una dudosa subasta.

La mujer identificada como Lisa Jeanine Findley, de 53 años, es acusada de intentar subastar dicha propiedad en Memphis antes de que un juez interviniera para detener la venta, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Findley es acusada de orquestar un plan para llevar a cabo una venta fraudulenta de Graceland, afirmando falsamente que la hija de Elvis Presley había prometido el monumento histórico como garantía de un préstamo que no pagó antes de su muerte.

Para esto, la acusada creó numerosos documentos falsos y trató de extorsionar a la familia Presley para que llegara a un acuerdo; ahora enfrenta cargos federales. La división penal y sus socios están comprometidos a hacer que los estafadores rindan cuentas.

La denuncia estipula que Findley se hizo pasar por tres personas diferentes empleadas por una empresa de préstamos privados falsa llamada Naussany Investments y afirmó falsamente que la hija fallecida de Presley, Lisa Marie, había pedido prestados 3,8 millones de dólares en 2018 y había prometido Graceland como garantía del préstamo.

Luego afirmó que Lisa Marie no pagó el préstamo antes de su muerte en enero de 2023 y solicitó 2,85 millones de dólares a la familia de Presley.

