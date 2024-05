Juez de EU detiene venta de la antigua casa de Elvis Presley

A un día de que se revelara que Graceland, antiguo hogar de Elvis Presley, sería subastado, un juez de Tennessee ordenó detener la venta de dicha residencia ubicada en Memphis.

La orden judicial temporal contra la subasta programada para el jueves 23 de mayo, fue emitida por el oficial del condado de Shelby, JoeDae Jenkins.

Esta medida prolonga la orden de restricción previa, que Jenkins dictó después de que Riley Keough, nieta del ‘Rey del Rock’, presentara una demanda alegando que la subasta era parte de una estafa que no tenía ni pies ni cabeza.

