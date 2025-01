Biopic de Michael Jackson enfrenta retraso y reescritura del guión

El tan esperado biopic sobre Michael Jackson, titulado "Michael", se estaría enfrentando a un retraso de seis meses debido a complicaciones relacionadas con uno de sus acusadores, Jordan Chandler.

A pesar de que el director Antoine Fuqua había finalizado el rodaje de la película, se anunció hace poco que la fecha de lanzamiento, inicialmente programada para abril, se trasladará a noviembre de 2025.

Esta decisión se debe a la necesidad de reescribir partes del guión que hacen referencia a Chandler.

