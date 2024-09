Captan a JLo y Matt Damon tomados de la manos en el Festival de Toronto

El mejor amigo de Ben Affleck, Matt Damon, fue captado mientras Jennifer Lopez “JLo” le tomaba sus manos y platicaban largo y tendido durante el más reciente Festival de Cine de Toronto, este fin de semana, así lo reportaron medios como People y TMZ.

Durante una fiesta en celebración de la premiere de la nueva película Imparable, en la que Lopez es protagonista y Damon productor, los dos actores compartieron un momento cercano que llamó la atención de los asistentes.

JLo: “I don’t know how you survived so many years with him, I’ve had Enough”



Matt Damon: We Bought A Zoo pic.twitter.com/tQZsPsVJnc